Turnen SVH verlegt Training wegen Schneelast

Hülben / swp

Die Turnerinnen des SV Hülben verlegten am Donnerstag ihr Training ganz spontan. Weil die Niederwiesenhalle aufgrund der hohen Schneelast für mehrere Tage gesperrt werden musste, fuhren rund 15 Turnerinnen des SVH mit Trainerin Sabrina Maier nach Reutlingen, um ein etwas anderes Training in der Trampolinhalle zu erleben. Sowohl Mädchen der E- und D- Jugend als auch die Bezirksliga- und einige Oberliga-Turnerinnen konnten sich beim Üben zahlreicher Spünge, Saltos und Schrauben auspowern. So kam der Spaß nicht zu kurz und die drohende Zwangspause im Trainingsprogramm zur Saisonvorbereitung konnte überbrückt werden. Schon in dieser Woche starten die jüngsten Hülbener Turnerinnen bei Jugend trainiert für Olympia, bevor im Februar der Silberdistel-Cup in Ebingen sowie der Bezirks-Cup Süd für die Turnerinnen der Leistungsklassen im Terminplan stehen.