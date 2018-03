Frauenhandball Super-Mannschaft kommt

Metzingen / Wolfgang Seitz

Frauenhandball-Bundesligist TuS Metzingen erwartet am Samstag (19.30 Uhr) den Thüringer HC zum Spitzenspiel.

Der derzeit dickste Brocken in der Frauenhandball-Bundesliga wird am Samstag der TuS Metzingen vorgesetzt. „Es ist eine Super-Mannschaft, die momentan beste in Deutschland“, charakterisiert TuS-Trainer René Hamann-Boeriths den Thüringer HC. Maren Weigel sieht es genauso. „Der THC ist super eingestellt, beherrscht das Spiel sieben gegen sechs in Perfektion, zudem sind sie auf allen Positionen torgefährlich“, sagte die TuS-Rückraumspielerin bei der Pressekonferenz. Nur ein paar wenige Zahlen, um die Experten-Worte zu unterstreichen: Der THC führt mit 32:2 Punkten die Tabelle an. Kaum jemand zweifelt daran, dass das Müller-Team die Saison als Meister beendet. Das jüngste Erfolgserlebnis datiert vom Mittwoch. Da ist die beispiellose Serie der HSG Blomberg-Lippe in Thüringen zu Ende gegangen. Der THC gewann mit 36:30. Auf beiden Seiten wurde mit abartig hohem Tempo agiert.

Ausnahmekönnerinnen

Zwei Spielerinnen ragten beim Sieg gegen Blomberg aus dem bärenstarken THC-Kollektiv heraus. Iveta Luzumova, die eine überragende Saison spielt, hatte zehn Tore auf der Liste, Beate Scheffknecht deren neun. Gordana Mitrovic und Lydia Jakubisova folgten mit jeweils fünf, sind ebenfalls Spitzenkräfte im Team von Trainer Herbert Müller, der vor dem Spiel in Metzingen eine Sorge hat. „Unsere Leistungsträger sind am Limit, die Belastung ist sehr hoch und wir können kaum wechseln.“ Bisher hat es geklappt und es gibt keinen Grund zur Annahme, dass sich daran, nachdem sich der Kader nach langen Verletzungspausen wieder stabilisiert hat, etwas ändert.

Der Respekt auf Seiten der TuS ist da. „Wir müssen eine kämpferische Leistung, die nötige Aggressivität über 60 Minuten zeigen“, sagt der Trainer. Das mit der Zeitangabe sollte sich eigentlich erübrigen, hat im Fall Metzingen aber seine Berechtigung. Vergangene Woche wurde in Bad Wildungen beim 29:29 ein Punkt verschenkt, weil man eine 14:18-Pausenführung aus der Hand gab, nach dem Wechsel komplett die Linie verloren, die Aggressivität in der Kabine vergessen hatte. Beim letzten Heimspiel gegen Blomberg-Lippe war es noch schlimmer: Da standen die TusSies gänzlich ohne Zählbares da, rutschten nach einem 15:11 zur Pause noch in ein unfassbares 25:27. Auch dort zerdepperte man sich in der zweiten Spielhälfte alles selbst.

„Wir wissen, was wir schlecht gemacht haben. Das ist aber abgehakt. Die ganze Konzentration gilt nun dem Spiel gegen Thüringen“, sagte Maren Weigel. Auch ihr Trainer will den Fokus nicht zu sehr auf die schlechten Dinge legen. Gleichwohl gilt es, auf die letzten beiden Spiele zu reagieren. Da können auch Kleinigkeiten helfen: Anders wechseln, in kürzeren Intervallen wechseln – und vor allen Dingen weniger Fehler machen. Maren Weigel zumindest ist vor der schweren Aufgabe am Samstag nicht bange: „Gegen den Thüringer HC rechnen nicht viele mit uns. Da können wir freier aufspielen.“

Amega trainiert dosiert

Aus personeller Sicht steht hinter dem Einsatz von Delaila Amega ein Fragezeichen. Sie hat sich in Bad Wildungen einen Pferdekuss eingehandelt, konnte unter der Woche nur dosiert trainieren. René Hamann-Boeriths hofft, dass er seine junge Spielmacherin am Samstag an Bord hat. Trotzdem ist angedacht, dass auch Miriam Welser für den Fall der Fälle parat ist. Sie spielt um 16.30 Uhr mit der TuS II in Ketsch. „Wenn sie es schafft, ist sie dabei“, sagt der Coach. Da gilt es nun, die schnellste Route zwischen der Kurpfalz und dem Ermstal zu finden.