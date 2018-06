Triathlon Starke Vorstellung in Italien

Sportlicher Pfingstausflug nach Berlin

Bernd Weis (SG Dettingen) mit spontaner Wettkampfmeldung zum Sieg. „Wenn man schon einmal in Berlin ist und zufällig ein Laufwettkampf stattfindet, muss man sich einfach auch überraschend und kurzfristig, anmelden.“ So meldete sich Bernd Weis von seinen Ferientagen aus Berlin. Beim Zehn-Kilometer-Lauf durch den Berliner Grunewald, veranstaltet von der Rheumastiftung unter den Schirmherren Rosi und Christian Neureuther, zu Gunsten von Kindern mit Rheuma, ließ sich der Dettinger Bernd Weis in seiner dreitägigen Sightseeing-Tour durch die Bundeshauptstadt Berlin den Start für einen guten Zweck nicht nehmen. Seinen Einsatz belohnte er mit einem Sieg in 38:32 Minuten auf der Grunewaldstrecke in seiner Altersklasse M50 und war sogar auf Rang fünf in der Gesamtwertung aller Läufer im Hauptfeld zu finden.

Ein tolles Erlebnis: Kurzurlaub in Berlin, für einen guten Zweck zehn Kilometer gelaufen und sogar den Sieg in der M50 herausgelaufen. Alles bestens also für den Dettinger. swp