Die Vorbereitung der Neuhäuser Handballer geht in die finale Phase. Am Samstag, 28. August 2021, empfing das Württembergliga-Team von Trainer Markus Bühner den Verbandsligisten SG Hegensberg-Liebersbronn, eine Spielgemeinschaft aus zwei Stadtteilen von Esslingen am Neckar.

Beiden Mannschaften mer...