Nach langer Corona-Zwangspause fand am Samstag der erste Spieltag der neuen Badmintonsaison 2021/2022 in der Schönbeinhalle in Metzingen statt. Alle fünf Mannschaften der TuS Metzingen starteten mit einem Heimspiel in die neue Saison.

In der Baden-Württemberg-Liga hatte die erste Mannschaft der T...