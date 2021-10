Wer spielt in der dritten Runde der European League der Frauen gegen Vaci NKSE? Die Antwort wird in einem deutschen Duell gesucht. Die TuS Metzingen oder die HSG Blomberg-Lippe werden es sein. Erste Aufschlüsse gab das Hinspiel am Samstagabend in der Öschhalle. Oder auch nicht. Nach der 27:28-...