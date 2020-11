Es ist für die Skifahrer ein ganz schwieriges Jahr. Sie haben nicht nur mit der Corona-Pandemie zu kämpfen, es fehlt auch, wie so oft in jüngerer Vergangenheit, der Schnee. Es ist sogar derzeit so warm, dass es keinen Sinn macht, sich in diversen Schneedepots zu bedienen. Alsbald wäre die mühsa...