Frauenhandball Schöner Sieg zum Abschied

Metzingen / Wolfgang Seitz

Die TuS Metzingen landete im EHF-Cup einen verdienten 29:22 (18:10)-Sieg gegen IK Sävehof (Schweden).

Da gab es fast nichts zu meckern. Die TuS Metzingen hat ihr letztes Heimspiel in der Gruppenphase des EHF-Cups gegen IK Sävehof (Schweden) mit 29:22 gewonnen.

Die erste Hälfte gestaltete die TuS Metzingen nach leichten Startproblemen recht einseitig. 6:6 stand es nach 13 Minuten, Johanna Forsberg hatte für die Schwedinnen vom Kreis getroffen. Das klappte bei Sävehof zu Beginn recht gut, auch aus dem Rückraum wurden nette Sachen abgefeuert, was Isabell Roch dann aber irgendwann zu viel wurde.

Die TuS-Keeperin parierte wenn es sein musste auch in Serie. Nach vorne lief die pinke Angriffsmaschine wie geschmiert. Überragend einmal mehr Shenia Minevskaja. Nicht allein wegen ihrer neun Tore bis zum Pausenpfiff. Sie hatte auch Traumanspiele im Repertoire, die vom Kreis, Julia Behnke und Tamara Haggerty, dankend angenommen wurden. Vom erwähnten 6:6 zog die TuS auf 10:7 (18.) weg, war beim 10:9 (20.) wieder einigermaßen gestellt, ehe Schluss mit lustig war. Ein Minevskaja-Dreierpack schubste die Partie in die richtige Richtung. Beim 18:10 wurden die Seiten gemeldet.

TuS-Trainer André Fuhr ging es ein bisschen gegen den Strich, dass sein Team danach in den Verwaltungsmodus verfiel. Sävehof war nach 46 Minuten auf 22:18 dran. Eine Viertelstunde, in der den TusSies nicht furchtbar viel gelingen wollte. Das abschließende 29:22 war dann wieder ganz in Ordnung. „Wir haben die Aufgabe seriös gelöst, verdient gewonnen“, sagte André Fuhr. Der Meinung kann man sich anschließen.