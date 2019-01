Volleyball Rückrundenstart mit gemischten Gefühlen

Region / swp

Immerhin fünf Wochen durften die Volleyballteams der Region neue Kräfte sammeln, ehe der Rückrundenstart am kommenden Wochenende für die meisten Mannschaften ein Kampf gegen den Abstieg bedeutet. Ausgenommen hiervon sind die Landesliga-Damen der TSG Reutlingen, die mit aller Macht Richtung Oberliga streben.

Hätte es am letzten Spieltag mit einem Sieg in Ludwigsburg geklappt, hätte man beim Oberligisten TSV Eningen von einer perfekten Vorrunde sprechen können. So aber blieb der Abstand zu den Abstiegsrängen nur bei fünf Punkten, die es nun gleich im ersten Spiel des neuen Jahres beim SV Fellbach (Samstag, 13.30 Uhr) zu verteidigen gilt.

Die Rädchen greifen

Alle TSV-Spieler sind gut über den Jahreswechsel gekommen und fahren mit breiter Brust in die Landeshauptstadt. Zum einen hat man noch den souveränen 3:0-Heimerfolg im Hinterkopf, zum anderen greifen mittlerweile die Rädchen gut ineinander, sodass man in dieser Liga außer Botnang niemanden zu fürchten braucht.

Dringend Punkte braucht Landesligist TSV Eningen 2 zum Klassenerhalt. Wahrscheinlich muss man aber zumindest bis zum nächsten Spiel warten, denn zum Rückrundenauftakt wartet der souveräne Spitzenreiter TSG Tübingen (Samstag, 15 Uhr, Paul-Horn-Arena) auf die Frank-Truppe, wo es äußerst schwierig sein wird, etwas Zählbares einzufahren. Leider hat der TSV in der Vergangenheit zu viele Punkte gegen die direkte Konkurrenz liegen lassen, sodass man nun tief im Abstiegssumpf steckt.

Etwas Luft hat sich Bezirksligist TSV Eningen 3 durch die zwei Siege vor Weihnachten gegen Rottenburg 5 und Pfullingen verschafft und damit wohl den Direktabstieg schon vermieden. Um den Relegationsplatz gibt es aber noch ein heftiges Gerangel und wenn es am kommenden Samstag (14.30, Arbachtalhalle) zumindest einen Sieg, vielleicht sogar gegen den Lokalrivalen PSV Reutlingen, gibt, wären die Chancen, sich weiter ins Mittelfeld abzusetzen, groß.

Revanchegelüste

Sowohl gegen den PSV als auch gegen den SV Unlingen musste man sich nämlich in der Hinrunde 2:3 geschlagen geben und hofft nun auf Revanche. Für den PSV lief die Vorrunde ziemlich optimal, doch 14 Punkte sind noch kein Ruhekissen, sodass auch die Kaiser-Truppe höchst konzentriert ins Derby gehen wird.

Um die goldene Ananas geht es trotz des frühen Saisonplans schon für den VfL Pfullingen. Nur ein Sieg aus acht Spielen reicht einfach nicht für die Bezirksliga. Nun will man wenigstens nicht Letzter werden und den Hinspielerfolg gegen den SC Göggingen (3:2) wiederholen (15 Uhr, Gymnasiumhalle).

Keine Chance dürfte der VfL Pfullingen im zweiten Spiel gegen Spitzenreiter SSC Tübingen haben.

Böses Erwachen

Ein böses Erwachen gab es für die Landesliga-Damen der TSG Reutlingen vor Weihnachten. Als ungeschlagener Tabellenführer reiste man zum TSV Laupheim und kassierte gegen den Abstiegskandidaten eine verdiente 2:3-Niederlage. „Das war der richtige Schuss vor den Bug, und wir müssen jedes Spiel mit voller Konzentration angehen, sonst straucheln wir nochmals“, weiß Trainer Jan Grauel, dass sein Team den Aufstieg keineswegs im Schongang erreicht.

Den ersten Beweis der Wiedergutmachung kann die TSG Reutlingen bei der SG Volley Alb leisten (Samstag, 13 Uhr), gegen die es zu Hause einen sicheren 3:0-Erfolg gab.

Einen schweren Schlag mussten die Damen des Lokalrivalen TSV Eningen hinnehmen. Angreiferin Saskia van Severen zog sich bei einem Turnier Anfang des Jahres einen Kreuzbandriss zu und fällt für den Rest der Saison aus.

Und dies ausgerechnet vor dem richtungsweisenden Kellerduell gegen den SV Ochsenhausen (Samstag, 14.30 Uhr, Arbachtalhalle), den man bei einem Erfolg wohl endgültig distanziert hätte.

Punkte zählen doppelt

Im Hinspiel gewannen die Schmetterlinge erstmals in der Höhle des Löwen (3:0) und der Aderlass bei den Gästen vor der Saison hat sich bestätigt. Ochsenhausen kämpft gegen den Abstieg. Deshalb zählen die Punkte für Eningen doppelt, zumal man in der zweiten Begegnung mit Aufstiegsaspirant SG Nürtingen/Wernau nicht allzu viel erwarten darf.

Mit dem direkten Abstieg haben die Bezirksliga-Damen der SG Reutlingen/Betzingen wohl nichts mehr zu tun, aber der Relegationsplatz liegt nur zwei Punkte entfernt. Deshalb ist ein Sieg beim Vorletzten SV Pfrondorf (Samstag, 15 Uhr) unbedingt Pflicht, um weiterhin in ruhigem Fahrwasser zu bleiben. Im Hinspiel gab es einen klaren 3:0-Erfolg.