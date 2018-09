Mountainbike Roßberg landet auf Rang drei

Region / Goller

Nach dem U23-Rennen hatte Luca Girke Grund zum Strahlen. Auch wenn die Rennen nur bedingt vergleichbar sind, aber Rang sechs, 2:43 Minuten hinter Sieger Tobias Eise aus Schotten (1:14:46 Stunden) ist sein bisher bestes Bundesliga-Resultat in der Nachwuchs-Kategorie, der Girke erst seit diesem Jahr angehört.

Zu Beginn des Rennens sei ihm das Tempo „zu hoch“ gewesen, bekannte Girke im Ziel. So verpasste er die fünfköpfige Spitzengruppe und kurbelte alleine an sechster Stelle.

„Ab der dritten Runde lief es richtig gut“, meinte der Grafenberger. Nach vorne war der Abstand allerdings zu groß, um noch eine Verbesserung seiner Position zu erreichen. „Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden“, bilanzierte Girke und ergänzte: „Ich habe schon die ganze Woche gemerkt, dass ich heute noch einen raushauen kann.“ Etwas schade für ihn ist der Umstand, dass er das Bundesliga-Finale am Samstag in Titisee-Neustadt wegen einer Studienfahrt nicht bestreiten kann.

Vereinskollege Pirmin Sigel war nach dem U23-Rennen enttäuscht. Dabei spielte Rang zehn, mit 5:09 Minuten Rückstand, gar nicht die größte Rolle. Sigel war von einem anderen, einem ungewöhnlichen Umstand ziemlich genervt.

Probleme bei der Abfahrt

Berghoch zeigte er sich in starker Verfassung, fuhr bis zum höchsten Punkt Löcher zu und verlor dann den Anschluss wieder bergab. Dass der normalerweise ganz gute Fahrtechniker so viel einbüßte, hatte mehr mit seiner mentalen Verfassung zu tun. Ein paar Tage zuvor hatte Sigel einen Besprechungstermin zur Entfernung des Metalls, das er seit seinem Oberschenkel-Halsbruch vor 14 Monaten in seinem Körper trägt. „Da ist das ganze Geschehen noch mal hoch gekommen, und ich war einfach nicht in der Lage normal abzufahren“, bekannte Pirmin Sigel. So hatte er zu viel Angst in den Abfahrten. „Das hat mich sehr geärgert, weil es Berg hoch ziemlich gut gegangen ist und ich drei Runden lang immer wieder die Lücke geschlossen habe“, meinte er mit dem Kopf schüttelnd.

Simone Roßberg konnte dagegen äußerst zufrieden die Heimreise aus dem Schwarzwald antreten. Die Kleinbettlingerin musste bei den Juniorinnen die Neunte der Weltmeisterschaften Emma Eydt (Merchweiler) und Leonie Fend (Peiting) zwar ziehen lassen, doch das Duell mit Emma Blömeke aus Haltern konnte sie gewinnen. Und zwar durch ihre fahrtechnische Qualitäten. „Ich habe gemerkt, dass ich da schneller bin und bin in der zweiten Runde vor der vorletzten Abfahrt vorbei gegangen. Berghoch kam Emma dann wieder näher, aber ich konnte sie auf Distanz halten“, erklärte Roßberg, wie es zu ihrem dritten Platz mit 3:31 Minuten Differenz auf Emma Eydt (1:00:20 Stunden) reichte. Bei den Junioren kam der Unterensinger Ben Grupp nicht an die Leistung heran, die er etwa bei der DM gezeigt hatte. Er landete mit 11:20 Minuten Rückstand auf Sieger Moritz Schäb (1:03:54 Std.) auf Rang 29.

Bock holt sich Rang elf

Im vergleichsweise kleinen Damenfeld kämpfte Katleen Bock aus Hülben auf der schweren 4,1-Kilometer-Runde so gut es ging und landete am Ende immerhin ohne Überrundung mit 16:23 Minuten Rückstand gegenüber der talentierten Ronja Eibl (Grosselfingen) auf dem elften Rang. Dafür gab es immerhin noch fünf Weltranglistenpunkte.