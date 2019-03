Ski nordisch Römerstein landet Cup-Coup

Erhard Goller

Die Massenstart-Rennen in der Klassischen Technik bildeten den Abschluss der Schwäbischen Serie, die im September mit dem Skiroller-Wettkampf in Weiler in den Bergen begonnen hatte.

Allgäuer Teams distanziert

Wie im Vorjahr sammelte die Skizunft Römerstein über die sechs Rennen hinweg die meisten Punkte und gewann das Gesamtklassement vor zwei Vereinen aus dem Allgäu, der TSG-SZ Leutkirch und dem WSV Isny.

Diese tolle Bilanz drückte sich auch in den Gesamtsiegen von Tim Feller vor Nico Füllemann in der U12, Simon Bächtle in der U14 und Jonas Schwenk in der U16, sowie Matthias Etzel bei den Herren 41 aus.

Am Kniebis sorgte Elli Klebba für einen Sieg in der Kategorie U10 (die nicht zum SSV-Cup zählt), während sich Tim Feller im Sprint Nils Gaiser vom SV Mitteltal-Obertal hauchdünn geschlagen geben musste. Simon Bächtle unterstrich seine positive Entwicklung mit einem Sieg in der U14, 36,6 Sekunden vor seinem Dauer-Rivalen Timo Horelt von der SG Niederwangen. Jonas Schwenk unterlag Moritz Moosmayer aus Leutkirch um 21,5 Sekunden.

WSV weit vorne dabei

Auch der WSV Mehrstetten konnte als Gesamt-Fünfter in der Vereinswertung eine zufriedene Bilanz ziehen. Der WSV bringt tendenziell noch jüngere Läufer an den Start, in Kategorien, in denen es keine Serienwertung gibt. Mit Paulina Lange (U12) und Lena Mettang (U15) verbuchten die Mehrstetter dennoch zwei Gesamtsiegerinnen in ihren Reihen. Lange reichte ein dritter Rang, 32,9 Sekunden hinter Katrin Fischer vom gastgebenden SV Baiersbronn, um das Klassement für sich zu entscheiden. Lena Mettang war im Urlaub und nicht am Start, hatte den Gesamterfolg aber durch vier Saisonsiege bereits sicher.

Hanna Schiller wurde in der U14 Gesamt-Zweite, genauso wie Michael Mettang, der tatenlos seinen Kollegen Matthias Etzel in der Herren-Kategorie noch um zwei Punkte an sich vorbeiziehen lassen musste. Der SV Bremelau landete auf der 13. Position. Für die meisten Zähler beim SVB sorgten Katja Mettang und Isabell Hagmaier, die in Kniebis auf den Plätzen vier und drei ins Ziel kamen, in der Endabrechnung hinter Annette Amman aus Leutkirch die Plätze zwei (Mettang) und drei belegten.

Alles in allem bestätigen die SSV-Cup-Resultate im Winter 18/19 die positive Entwicklung der Vereine auf der Alb, die sich also nicht nur in den Erfolgen der WM-Teilnehmer Pia Fink (SV Bremelau) und Florian Notz (SZ Römerstein) ausdrückt.