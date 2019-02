Ski Langlauf Pia Fink läuft bei WM auf Rang 15

Seefeld / Erhard Goller

Pia Fink vom SV Bremelau ist bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld über zehn Kilometer im Klassischen Stil eine starke Vorstellung gelungen. Die 23-Jährige aus Hundersingen belegte beim Sieg der Norwegerin Therese Johaug Platz 15.

Pia Fink ging den Wettkampf ordentlich an. Nach fünf Kilometern wurde für sie die 22. Zeit gemessen, der Rückstand auf Johaug betrug 51,6 Sekunden. Die Abstände um sie herum waren gering. 1,2 Kilometer weiter war sie auf Position 17 gerückt. 500 Meter später, ein weiterer Anstieg lag dazwischen, wurde Pia Fink gar auf dem 13. Rang geführt. Damit lag sie auch erstmals vor der Oberstdorferin Laura Gimmler, die mit Fink wohl um den letzten verbleibenden Staffel-Platz konkurriert.

Auf den verbleibenden 2,3 Kilometern wendete sich das Blatt noch mal. Laura Gimmler machte mit einem starken Finish aus fünf Sekunden Rückstand gegenüber Pia Fink einen Vorsprung von sechs Sekunden und wurde mit 1:17,2 Minuten Rückstand auf Therese Johaug (27:02,1 Minuten) überraschend 13. Doch von einem Einbruch war Pia Fink weit entfernt. Die Lautertälerin wurde mit ihren 1:23,4 Minuten Rückstand 15. und lieferte damit ihr bisher wohl wertvollstes Karriere-Resultat ab. Die junge Älblerin ließ damit zum Beispiel die Schwedische Meisterin über diese Distanz und mehrfache Weltcup-Zweite dieser Saison, Ebba Andersson, hinter sich, genauso wie Ex-Tour-de-Ski-Siegerin Heidi Weng aus Norwegen.

Beste Deutsche war Katharina Hennig (Oberwiesenthal, +1:15,7) auf Rang elf. Bundestrainer Peter Schlickenrieder war von der Leistung seiner Damen sehr angetan. „Pia Fink hat eine tolle zweite Runde gezeigt“, sagte Schlickenrieder.

Lohn der guten Tat: Pia Fink läuft am Samstag über 30 Kilometer in der freien Technik für Deutschland. Die Staffel am Donnerstag nehmen ihre Kolleginnen in Angriff.