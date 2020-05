Hintergrund ist das Online-Geisterderby in der Fußball-Oberliga seines ehemaligen Clubs Stuttgarter Kickers gegen den SSV Reutlingen am 10. Mai.

Jürgen Klinsmann: „Online Karten besorgt, um zuzuschalten“

„Ich habe mir jetzt selber auch online Karten besorgt, um dort zuzuschalten dann. Es wird ein bisschen früh bei mir am Morgen sein, aber ich probiere es trotzdem“, sagte der 55-Jährige Jürgen Klinsmann in einem Video, das die Kickers am Mittwoch verbreiteten.

Rettungsaktion: Corona-Krise bedroht die Stuttgarter Kickers in der Existenz

Der frühere Bundestrainer spielte von 1978 bis 1984 für die Schwaben, anschließend wechselte er zum Stadtrivalen VfB Stuttgart. Am Sonntag (13.00 Uhr) wollen die Kickers virtuelle Einblicke in den Verein ermöglichen. „Dieses Spiel ist ein zentraler Punkt unserer Rettungsaktionen“, hatte Präsident Professor Rainer Lorz auf der Webseite gesagt. Die Coronavirus-Krise bedroht den Oberligisten in seiner Existenz.

Programm Geisterderby Stuttgarter Kickers gegen SSV Reutlingen:

Am Sonntag, 10. Mai 2020 (Muttertag) findet das erste virtuelle Geisterderby in der Kickers-Vereinsgeschichte gegen den SSV Reutlingen statt. Bereits über 10.500 Tickets sind für das Derby verkauft – vielleicht ein ausverkauftes GAZi-Stadion auf der Waldau? Folgendes Programm erwartet euch:

● Interviews und Filmbeiträge

● Ausschnitte in die Trainingseinheiten und Challenges der 1. Mannschaft-

● Teilnahme an der Mannschaftssitzung kurz vor Spielbeginn und nach der Partie an der Pressekonferenz

● Berichte von Kickers-TV und Interviewgäste beim Waldauradion

● digitales Kickers-Magazin

● tolle Bildergalerien

● Ausstellung „Heimat“ Kickers vom Kickers-Fanprojekt

● Waldi bietet allen Kindern ein paar Mitmachaktion

● Bierstand-Service SVK kümmert sich um den Bierausschank

● im Onlineshop wird ein exklusives Geisterderbypaket angeboten

● testet Euer Wissen beim Kickers-Quiz

● Versteigerung von Kickers-Trikots

● weitere Überraschungen

Alle weiteren Infos und häufige Fragen ums Geisterderby Stuttgarter Kickers gegen SSV Reutlingen findet Ihr auf der Homepage www.aufdieblaue.de.