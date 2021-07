Ab dem Freitag, 30. Juli, greifen auch die Leichtathleten ins olympische Geschehen in Japan ein, und für Katharina Maisch (24, LV 90 Erzgebirge) geht ein Traum in Erfüllung.

Die junge Bempflingerin, die von 2011 bis 2019 im Trikot der TuS Metzingen erfolgreich am Start war, geht um 12.25 Uhr deutscher Zeit bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Kugelstoß-Qualifikation an den Start und kämpft um den Einzug ins Finale.