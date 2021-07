Es wurde nichts mit dem perfekten Stoß und dem erhofften Kugelstoßfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio, doch Katharina Maisch (LV 90 Erzgebirge) hat sich im Qualifikationswettkampf am Freitag, 30. Juli, gut verkauft und belegte am Ende mit ordentlichen 17,89 Meter einen respektablen 15. Platz.

Die 24-jährige Bempflingerin und ehemalige Leichtathletin der TuS Metzingen ging als 29. der Meldeliste in den bisher größten Wettkampf ihres L...