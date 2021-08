Am Montag, 2. August, wird es ernst für Franziska Brauße bei den Olympischen Sommerspielen in Japan. Ihre Premiere steht an, die 22-Jährige aus Eningen hat schließlich noch nie zuvor bei Olympia teilgenommen.

Im Radsport ist die Bahn das Betätigungsfeld der in Metzingen geborenen Elite-Athletin, für die am Montag ab 8.54 Uhr die Qualifikation zur Mannschaftsverfolgung der Frauen über 4000 Meter auf dem Programm steht. Das deutsche Team wird...