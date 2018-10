Frauenhandball Obradovic-Verletzung trübt die Freude

Metzingen / Wolfgang Seitz

Bundesligist TuS Metzingen hat seine Serie fortgesetzt und den TSV Bayer 04 Leverkusen am Samstag mit 30:23 (12:11) besiegt.

Das Duell zweier Tabellennachbarn haben die TusSies am Ende klar für sich entschieden, zeigten in der zweiten Halbzeit eine famose Abwehrleistung. Freuen konnte man sich über den 30:23 (12:11)-Sieg aber nicht. Bereits nach acht Minuten schied Marija Obradovic mit einer Knieverletzung aus. Sie war in den letzten Wochen eine der Leistungsträgerinnen im pinken Team. Man muss mit dem Schlimmsten rechnen. Ob es tatsächlich ein Kreuzbandriss ist, wird eine Untersuchung am Montag zeigen.

In der Folge machte die TuS aus einem 4:2 bis zur 22. Minute ein 12:8, kassierte vor dem Wechsel noch drei Gegentreffer, vergab selbst in Serie beste Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel wurde es besser, vor allem hinten, wo im erstren Abschnitt manchmal noch die letzte Konsequenz fehlte. Bis zum 24:18 (48.) überstand man eine doppelte Unterzahl schadlos. Am Ende stand ein 30:23, das in seiner Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Leverkusen konnte lediglich über den Kreis gefährlich werden, die TuS zog ein sehr gefälliges Konterspiel auf.

Zur besten Spielerin wurde Monika Kobylinska gewählt, die auf sieben Treffer kam. Viererpacks steuerten Marlene Zapf, Delaila Amega, Patricia Kovacs und Shenia Minevskaja bei. Jeweils drei Mal trafen die Julias, Harsfalvi und Behnke. Ein Treffer kam von der in der Abwehr überragenden Tamara Haggerty.