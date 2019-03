Seefeld / ergo

Bei der WM ist der Dettinger mit sich selbst nicht zufrieden. Sonntag stehen noch die 50 Kilometer an.

Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften hat der Dettinger Florian Notz mit der deutschen Staffel über vier Mal zehn Kilometer den sechsten Platz belegt. An dritter Position in der Skating-Technik laufend, kam Notz nicht ganz an seine Bestform heran.