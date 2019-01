Ski Nordisch Notz läuft in die Punkte

Ulriceham / Von Erhard Goller

Florian Notz von der SZ Römerstein hat am Samstag beim Weltcup über 15 Kilometer in der Freien Technik als bester Deutscher Rang 24 belegt. Bei den Damen landete Pia Fink vom SV Bremelau in Ulriceham (Schweden) über zehn Kilometer auf Platz 32.

Sieben Weltcup-Punkte, immerhin. Eine Enttäuschung war das Ergebnis für Florian Notz sicher nicht. Nach einer längeren Trainingsphase, die auf die WM in Seefeld (Österreich) zielt, war die Wettkampf-Verfassung vermutlich noch nicht optimal.

„Ich denke, es war ein gutes Rennen. Ich hab mich einigermaßen gut gefühlt und bin von Anfang bis Ende relativ konstant gelaufen“, bilanzierte Notz seinen Wettkampf, den er mit einem Rückstand von 1:04 Minuten auf den Sieger Maurice Manificat (Frankreich, 34:55) beendete.

„Eine Minute Rückstand auf den Sieger ist okay“, fand der Dettinger in Römersteiner Diensten. Zudem hätte er beim Individualstart das Pech gehabt alles alleine laufen zu müssen.

Pia Fink hatte zu Beginn vom Training wohl noch schwere Beine. Auf jeden Fall lag sie nach 2,2 Kilometern nur an 52. Position. „Zum Ende hin kann ich auf jeden Fall zufrieden sein“, bilanzierte die Münsingerin aus dem Stadtteil Hundersingen ihr Rennen, das sie mit 2:07 Minuten Differenz auf die wieder einmal überragende Therese Johaug (Norwegen, 25:48) beendete.

Zwei Plätze und 2,8 Sekunden fehlten dann noch zu den Weltcup-Punkterängen. „Hat leider nicht gereicht“, kommentierte Pia Fink.

Das Ass des SV Bremelau wurde drittbeste Deutsche hinter Sandra Ringwald (Schonach, +1:18), die Zwölfte wurde, und Victoria Carl (Zella-Mehlis, +1:23), die als 14. noch mal die halbe WM-Norm schaffte.

In der Staffel lief sie an der zweiten Position fünf Kilometer in der Klassischen Technik. Und da hatte Fink es wieder mit Super-Läuferin Johaug zu tun. Als selbige und die Schwedin Ebba Andersson das Tempo anzogen, wurde es für Pia Fink zu schwer. „Die laufen halt auf einem anderen Niveau als ich“, bekannte die Lautertälerin.

Nachdem sie mit fünf Sekunden Rückstand von Victoria Carl als Fünfte übernommen hatte, wechselte sie mit 1:24 Minuten Rückstand an neunter Stelle auf Julia Belger (Oberwiesenthal), die den Platz genauso wenig verbessern konnte, wie zum Schluss Sandra Ringwald, die dann mit 2:31 Minuten Rückstand auf Norwegen die Ziellinie überquerte.

Die deutsche Herren-Staffel landete auch nicht da, wo sie eigentlich hin will. Als Achter hatten sie 2:59 Minuten Rückstand auf die Russen, die mit ihrer zweiten Mannschaft in 1:17:53 siegten, 20,8 Sekunden vor ihrer zweiten Staffel.

Weder gut noch schlecht

„Mit der Staffel wollen wir in Richtung WM weiter vorne mitlaufen“, meinte Florian Notz. Man komme aus der Trainingsphase und könne durchaus noch zulegen. Er war an dritter Position in der Freien Technik gelaufen. „Weder gut noch schlecht“, ordnete er seine Leistung ein. Er übernahm von Jonas Dobler (Traunstein) an elfter Stelle, lief mit dem Schweizer Toni Livers bis auf Position acht nach vorne, die Thomas Bing (Rhöner SV) dann hielt.