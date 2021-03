Katharina Hennig war noch lange nach dem Skiathlon bei der WM am Samstag in Tränen aufgelöst. Deutschlands Vorzeigeläuferin wurde nach den tollen Vorleistungen im Weltcup ein Platz unter den besten Zehn zugetraut – vielleicht sogar noch mehr. Am Ende wurde sie 29., und man musste kein Fachmann...