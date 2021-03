Der MSC Wiesenbach schaffte es mit Ausdauer und straffem Hygienekonzept, in Pandemiezeiten das erstmals internationale Bundesliga-Rennen auf der Cross-Country-Strecke in Aichen-Obergessertshausen (Landkreis Günzburg) auszurichten. Dies lockte am Sonntag sogar die beiden Cross-Country-Weltmeister P...