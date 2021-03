Ein Spätsünder par excellence: Timo Haug (vorne rechts, Startnummer 507) ist kein typischer Erfolgsspilot aus dem Kartsport, was alleine schon an seinem Alter und Werdegang liegt. Während einige heutige Formel-1-Piloten dort als Jugendliche triumphierten, erobert der Pfronstetter Maschinenbauingenieur mit 40 Jahren in seinem Kart die Topränge auf nationaler Ebene. © Foto: Motorsport XL