Leichtathletik Maischs Bestleistung reicht zur EM-Norm

Metzingen / sieu

Persönliche Bestleistung und EM-Norm für Katharina Maisch von der TuS Metzingen in Mecklenburg-Vorpommern. Maisch verbesserte am Wochenende beim 20. Internationalen Kugelstoß-Meeting in Sassnitz auf Rügen ihre Bestleistung erneut und belegte mit 17,77 Metern hinter Trainingskameradin Christina Schwanitz (19,31 Meter) vom LV 90 Erzgebirge einen tollen zweiten Platz.

Auf Rang drei landete die Moldawierin Dimitriana Surdu mit 17,67 Metern.

Die hochveranlagte TuSlerin, die seit einem Jahr unter Bundestrainer Sven Lang in Chemnitz trainiert, ist nunmehr eine von vier deutschen Kugelstoßerinnen, die die Hallen-EM-Norm (17,50 Meter) für Glasgow erfüllt.

Somit kämpfen nächste Woche bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig Sara Gambetta (persönliche Saisonbestleistung 17,85 Meter/SV Halle), Alina Kenzel (17,83 Meter/VfL Waiblingen) und Katharina Maisch im direkten Vergleich um die zwei weiteren Tickets nach Schottland.

WLV U16-Meisterschaften Ulm

Gute Leistungen und Platzierungen gab es auch bei den U16-Meisterschaften des Württembergischen Leichtathletikverbands (WLV) in Ulm für das teilnehmende Quartett der TuS Metzingen. Mit Samira Röck, Florentine Meitner, Sara Walch und Lisa Etzel konnten sich vier TuSlerinnen für die württembergischen U16- Meisterschaften in Ulm qualifizieren und zeigten in der Messehalle gute Leistungen.

Samira Röck belegte im Kugelstoßen der Schülerinnen W14 mit einer neuen Bestleistung von 9,53 Metern einen guten fünften Platz. Über die 60 Meter zog die Metzingerin mit 8,63 Sekunden ins B-Finale ein und belegte dort mit 8,70 Sekunden einen beachtlichen fünften Platz.

Florentine Meitner blieb im Hochsprung der Schülerinnen W14 mit übersprungenen 1,45 Meter nur einen Zentimeter unter ihrer Bestleistung und belegte Rang neun. Über die 60 Meter Hürden (10,46 Sekunden) durfte sich die 13-Jährige indes über eine neue Bestzeit freuen, blieb allerdings in den Vorläufen hängen.

Im Hochsprung der Schülerinnen W15 blieb Sara Walch ebenfalls nur einen Zentimeter unter ihrer Bestmarke und wurde mit übersprungenen 1,50 Metern Neunte. Lisa Etzel durfte sich über die 60 Meter Hürden über eine neue Bestzeit (9,84 Sekunden) freuen und verpasste das B-Finale nur um 8/100 Sekunden.