Bowling Licht und Schatten bei Metzingen

Beim Metzinger Bowlingclub absolvierten die Spieler der zweiten und dritten Mannschaften jeweils ihren dritten Spieltag.

Die zweite Mannschaft reiste dabei als Tabellenführer nach Feuerbach und spielte dabei erneut recht erfolreich. Mit einem Teamschnitt von 170 Pins konnten vier der fünf Matches gewonnen werden und mit der dritthöchsten Pinzahl gab es zusätzlich auch noch vier Bonuspunkte.

Göppingen nun auf Rang eins

Da die einzige Niederlage ausgerechnet gegen die Göppinger eingefahren wurde, rutschten die Metzinger auf den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga 1 zurück.

Wischniewski trumpft auf

Hans Wischniewski war mit 185 Pins im Schnitt der stärkste Metzinger. Günter Englberger spielte einen Schnitt von 177, Dietmar Friedrichsohn 174 und Thomas Zaiser 151.

Metzingen III ruscht ab

In der Bezirksliga 3 stand für die dritte Metzinger Mannschaft der Spieltag in Tübingen auf dem Programm. Das Team um Harry Pokk, Klaus Gesell, Eberhard Keppler, Horst Kraiser, Siegfried Hecht und Eugen Schmid konnte mit einem Durchschnitt von 157 Pins nur zwei ihrer fünf Spiele gewinnen. Somit rutschten sie vom vierten auf den fünften Tabellenplatz in der Liga ab.