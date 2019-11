Hand aufs Herz: Der Hefezopf-Cup in Engstingen ist vermutlich eher eine der Veranstaltungen, bei denen man nicht an ein regelrechtes Politikum oder an Unstimmigkeiten mit Verbänden denken würde. In der Großengstinger Freibühlhalle dürfen sich bei diesem Nachwuchsevent Kinder und Jugendliche beim Stoßen, Sprint, Hürdenlauf und Sprung austoben.