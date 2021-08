Siebenkämpferin Sophie Hamann (TuS Metzingen) ärgerte am Wochenende bei den Süddeutschen Meisterschaften in Walldorf die Hochsprungspezialistinnen und holte sich mit übersprungenen 1,81 Meter die Goldmedaille. Dabei lieferte sich die 24-Jährige ein spannendes Duell mit Jördis Kriegel (1,79 m/SV Winnenden). Beide Athletinnen meisterten die 1,76 Meter im zweiten Versuch, über 1,79 Meter mussten Sophie Hamann und Jöris Kriegel in die dritte...