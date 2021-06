Über Metzingen und Chemnitz nach Tokio. Die ehemalige TuS-Kugelstoßerin Katharina Maisch, seit zwei Jahren im Trikot des LV 90 Erzgebirge am Start, löste am Mittwochnachmittag bei einem Wettkampf in Neubrandenburg das Olympiaticket für Tokio.

Persönliche Bestweite

Mit einer neuen persönlichen B...