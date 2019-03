Themen in diesem Artikel TV Neuhausen

TV Neuhausen II gegen

TSV Dettingen (Sa., 20 Uhr)

Nach einer spielfreien Woche geht es für die Teams in der Landesliga wieder zur Sache. In Neuhausen steigt das Ermstal-Derby, auf das eine ganze Region mit Spannung blickt. Für den TSV Dettingen/Erms geht es im Tabellenkeller derzeit ums sportliche Überleben. Auf Rang zwölf der Tabelle haben die oberen Ermstäler nur drei Zähler Abstand auf den direkten Konkurrenten der SG H2Ku Herrenberg II.

Neuhausens Chefcoach Markus Bühner ist über den Absturz der Nachbarn verwundert und verweist auf das Hinspiel: „Das war eine intensive Partie. Und wenn die ins Rollen kommen, dann ist der TSV deutlich besser als sein aktueller Tabellenplatz“, weiß Bühner noch, dass man damals satte 34 Gegentore kassierte. „Das war zu viel, da müssen wir jetzt ansetzen.“

Sein Dettinger Kollege Günter Düring, für Manfred Haase gekommen, wäre mit Abwehrproblemen noch zufrieden, denn dann hätte er wenigstens genügend Spieler zur Verfügung. Das Verletzungspech beutle die Neuwiesen-Handballer doch arg, klagt er unter der Woche: „Ich weiß noch nicht, wer am Wochenende auf der Platte steht und woher wir uns Spieler organisieren.“ Unterstützung muss wohl abermals aus der zweiten Mannschaft kommen. Daher ist der Dettinger Trainer auch realistisch genug, um die Chancen seiner Truppe einzuschätzen: „So einen Fight wie in der Hinrunde werden wir bestimmt nicht haben, wir sind in der aktuellen Situation nicht ebenbürtig.“ Kampflos aufgeben wird man aber nicht: „Wenn wir wider Erwarten einen Punkt holen könnten, wäre das optimal. Wir müssen auf die Heimspiele schauen und so den Klassenerhalt sichern“, erklärt Düring.

In Neuhausen brennt man auf das Derby, auch wenn ebenfalls einige Ausfälle zu beklagen sind. Sascha Reusch fehlt mit Kreuzbandriss, Oliver Pohr muss wohl vier Wochen pausieren und Nadim Brockhaus weilt derzeit in Japan. „Aber wir haben einen breiten Kader und sind schlagkräftig genug, um einen Heimsieg anzustreben“, bekräftigt Bühner und ergänzt: „Das ist immer wieder das Highlight des Jahres, wenn es zu Hause gegen den Nachbarn geht.“

TSG Reutlingen gegen

HSG Albstadt (Sa., 19.30 Uhr)

Die TSG Reutlingen möchte am Samstag im Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten HSG Albstadt den Negativtrend der vergangenen Wochen unterbrechen, ist sich aber der Schwere der Aufgabe bewusst. „Wir sind eindeutig in der Außenseiterrolle, und wir werden ein perfektes Spiel benötigen. Der Druck des Gewinnenmüssens liegt jedoch naturgemäß bei Albstadt“, meint Reutlingens Kommandogeber Marcus Grimm, der sich aber dennoch Chancen für sein Team ausrechnet. „Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute eklig sein. Nur dann ist für uns was drin“, denkt Grimm an das Hinspiel, bei welchem die Achalmstädter dem haushohen Favoriten in eigener Halle beim 23:23-Unentschieden einen Punkt abluchsten. Die TSG, die mit 18:22 Punkten aktuell den achten Tabellenplatz belegt, muss möglicherweise ohne Billy Bantle (Grippe) antreten. Des Weiteren stehen hinter den angeschlagenen Rok Selakovic und Armin Hatic dicke Fragezeichen.

TV Aixheim gegen VfL

Pfullingen II (Sa., 19.30 Uhr)

Nachdem die Landesligaherren des VfL eine wohlverdiente Spielpause genossen, in der die Prioritäten auch mal außerhalb der Handballhalle lagen, geht es nun mit dem Ernst im Ligabetrieb weiter. Vor den Faschingsferien konnte man durch pure Willensleistung zwei Arbeitssiege gegen die beiden Schlusslichter in der wohl stärksten Landesliga der Welt einfahren. Doch jetzt erwartet die Mannschaft um den wiedergenesenen Kapitän Tobias Müller eine echte Hausnummer: gegen den starken Aufsteiger TV Aixheim, der derzeit mit 20:20 Punkten auf dem siebten Platz rangiert. Doch das Rückraumtalent der Pfullinger gibt sich kämpferisch und will dem Harzverbot trotzen: „Wir wollen weiterhin oben mitspielen, um uns hinterher nicht fragen zu müssen, woran es gelegen haben könnte.“

Indes sieht es mit dem Kader wieder ein wenig rosiger aus, denn Manuel Bauer kommt von seinem Auslandsaufenthalt zurück. Zudem kehrt auch Kai Lehmann zurück aufs Parkett. Verzichten muss man weiterhin auf Shooter Philipp Mager (Mittelhand) und Torhüter Marvin Buck, der in der ersten Mannschaft aushelfen wird.