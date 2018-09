Handball Klare Derby-Angelegenheiten

swp

TV Aixheim gegen SG

Ober-/Unterh. 21:27 (8:14)

Der TV Aixheim konnte über die Aufstiegsrelegation einen Startplatz in der Landesliga sichern und war somit eher unbekannt für die Männer in Rot-Blau. Erfreulicherweise kam das Dangel-Team gut in die Partie. Früh konnte man sich auf 3:1 und 8:3 absetzen. Wegen des Harzverbots ließen die Lichtensteiner viele Chancen liegen. Die 14:8-Halbzeitführung hätte deutlicher ausfallen können.

Wenige Minuten nach dem Pausentee durften die mitgereisten SG-Anhänger das 9:20 bejubeln, die Partie schien entschieden. Das merkte man den Dangel-Schützlingen an, welche fortan die Konzentration vermissen ließen. Beim Stand von 20:23 wurde es nochmals lauter in Aldingen. Allerdings gaben sie die Hausener keine Blöße und siegten letztlich mit 27:21.

In der Defensive konnte die SG über weite Strecken der Partie überzeugen, im Angriff fehlte es häufig noch an der Präzision im Abschluss. Alles in allem aber sicherlich kein schlechter Start in die neue Spielzeit.

SG Ober-/Unterhausen: Kilgus, Fischer – Hagmaier, Bordt, Werz (1), Symanzik (3), Fl. Grauer (3), Sarpkaya (4), Hejny (8/4), Tröster, Bauknecht, Fe. Grauer (3), Schmid (2), Althaus (3)

TV Großengstingen gegen

TV Neuhausen II 16:27 (10:14)

Die Favoritenrolle war klar an die Gäste aus den Ermstal vergeben. Mit Mut, Einsatz, den Fans und dem unbedingten Siegeswillen wollte das Team von TVG-Trainer Markus Kasch jedoch für die Sensation am ersten Spieltag sorgen. Und sein Team legte dann auch genauso los. Nach 15 Jahren Landesligaabstinenz war es Steffen Hummel, der das 1:0 erzielte. Bis zur sechsten Minute sorgte Kevin Hummel für das 3:1, ehe die Gäste besser ins Spiel fanden. Bis zur 21. Minute konnte der TVG die Partie offen halten, was einzig und allein der Tatsache geschuldet war, dass man in Torhüter Simon Trostel den überragenden Akteur auf dem Platz hatte. In der 29. Minute konnte Manuel Hummel noch einmal zum 10:10 ausgleichen, ehe Neuhauen II bis zur Halbzeitpause noch auf 14:10 wegzog.

Für den zweiten Durchgang hatte sich der Aufsteiger dann noch einmal viel vorgenommen, wurde jedoch von den nun absolut effizienten Neuhäuser Akteuren überrannt. Binnen sieben Minuten setzte sich der TVN auf 17:11 ab und die Messe war gelesen. Das Spiel war bereits in der 37. Minute entschieden und der TVG agierte nun mit noch weniger Disziplin. Neuhausen baute die Führung kontinuierlich aus und führte bis zur 45. Minute durch Nadim Brockhaus mit 22:12. Eine Ergebniskosmetik gelang dem TVG nicht mehr und so musste sich der Aufsteiger gegen den Meisterfavoriten am Ende deutlich mit 16:27 geschlagen geben, zahlte heftiges Lehrgeld.

TV Großengstingen: Trostel, Rinker – S. Hummel (2), Leuze (1), K. Hummel (5/2), Azevedo (3), Reisch, Rudolph, Kinzelmann (1), Balaj (1), M. Hummel (3), Grünewald, Häcker

TV Neuhausen II: Spitz, Lutter – Pohr (2), Klusch (9/3), Brockhaus (2), Gutbrodt, Notz (2), Jungel (4), Rödel (2), Rothweiler, Euchner, S. Reusch (1), Fesser (2), Bodechtel (3)

VfL Pfullingen II gegen

TSV Dettingen/E. 29:22 (15:10)

Mit einem souveränen 29:22-Sieg gegen den Lokalrivalen vom TSV Dettingen/Erms, setzen die „Bauer-Männer“ gleich zum Saisonauftakt ein erstes Ausrufezeichen.

Zunächst zeigte sich die Partie jedoch als zähes Stück Arbeit. In einer hart umkämpften Startphase, konnte sich keines der beiden Teams absetzen. Nach dem 5:5 kam die „Zwoide“ dann aber über 7:5 und 9:6 anschließend auf 11:7 in Front. Der gut aufgelegte Lennard Müller brachte seine Farben Tor um Tor in Führung, sodass beim Spielstand von 15:10 die Seiten gewechselt wurden.

Der VfL II zeigte zu Beginn der zweiten Halbzeit jedoch seine schwächste Phase. Die sonst exzellent agierende Abwehr hatte Schwierigkeiten mit dem wuchtigen Tim Bauknecht auf Dettinger Seite zurecht zu kommen. Als dann aber in der 45. Spielminute Michael Stoll im Tor eingewechselt wurde, einen Siebenmeter parierte, und seine herausragende Form der letzten Wochen bestätigte, stand dem deutlichen Sieg nichts mehr im Wege.

Der Baustein für den Sieg wurde definitiv in der Abwehr gelegt. Wenn man diese Leistung in den nächsten Wochen bestätigen kann, wird es vielen Mannschaften sehr schwer fallen den VfL II in die Knie zu zwingen. Dennoch darf man dieses Spiel nicht zu hoch bewerten, da es in dieser Saison noch 25 weitere gibt.

VfL Pfullingen II: Stoll, Bantle – Roth (1), Lehmann (2), Nothdurft (2), Müller (2), Reiff (4), Werner (1), Mager (1), Finkbohner (3/1), Greve (2), Müller (8/3), Bauer (3)

TSV Dettingen: Maginski, Bader – Beck (1), Müller, Bauknecht (7), Muckenfuß (2), Brodbeck (2), Fritz (4), Hartl (3), Weber (2), Wille (1), Schmauder, Krohmer

TSG Reutlingen gegen SG

H2Ku Herrenb. II 24:20 (10:8)

In einer von Beginn an hart umkämpften Partie, konnten die Achalmstädter durch Simon Ofenheusle und Armin Hatic die ersten zwei Tore der Saison erzielen, ehe die SG Ha2Ku wiederum ausgleichen konnte. Im ersten Durchgang, welcher von einigen überhasteten Abschlüssen geprägt war, konnte man bei beiden Mannschaften eine gewisse Nervosität und Anlaufschwierigkeiten erkennen.

In der Halbzeit hatte TSG-Trainer Marcus Grimm wohl die richtigen Worte gefunden, denn die TSG agierte nun vor allem im Angriff deutlich entschlossener, so dass man sich schnell auf 14:9 (36.) absetzen konnte. Mit schön ausgespielten Angriffen aber auch durch die sogenannten „einfache Tore“ in Form von Gegenstößen vergrößerten die Gastgeber den Vorsprung kontinuierlich, so dass spätestens beim 22:15 (54.) der Widerstand der Gäste gebrochen war.

„In den letzten fünf Minuten sind wir dann viel zu nachlässig, denn diesen Vorsprung hätten wir noch weiter ausbauen oder zumindest halten müssen. Letztlich zählt zum Saisonauftakt aber nur der Sieg“, so Neu-Kapitän David Drosson.

TSG Reutlingen: Memisahovic, Selakovic – Selesi (4/1), Leyh (2), Drosson, Bantle (4), Löchle, Ludescher (2), Hatic (1), Buck, Ofenheusle (2), Greve (9/4)