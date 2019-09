Die Mannschaften der Minigolf-Landesliga waren zu Gast in Bad Urach, um in der Grafenstadt den letzten Spieltag der Saison zu absolvieren. Dieser musste die Entscheidung bringen im Kampf um die Meisterschaft, immerhin standen doch die Teams der SG Wernau/Süßen und des KGC Bad Urach punktgleich an...