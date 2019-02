Handball Keupp und Möck sind verletzt

Pfullingen / Wolfgang Gattiker

Der VfL Pfullingen erlitt in Saarlouis am vergangenen Wochenende nicht nur eine Niederlage. Der Handball-Drittligist musste auch zwei Verletzungen hinnehmen.

Neben Daniel Schlipphak, der nach einem Skiunfall noch ausfällt, aber bald wieder im Tor stehen kann, erwischte es im Saarland Robin Keupp und Florian Möck. Genaue Unterrsuchen folgen, doch es sieht bei Möck mit rmuskulären Problemen nicht so gut aus, er wird im wichtigen Spiel gegen Oppenweiler am Samstag ausfallen.

Robin Keupp erwischte es noch schlimmer. Er ist der absolute Pechvogel im Team, war erst seit einigen Wochen wieder fest dabei beim VfL. Die genauen Untersuchungen werden ergeben, wie lange er ausfällt. Es könnte länger dauern, bis er dem VfL wieder helfen kann.

An Saarlouis hat man nun also nicht nur wegen der Niederlage schlechte Erinnerungen. Umso wichtiger ist es, dass man nun am Wochenende den HC Oppenweiler/Backnang besiegt. Der VfL Pfullingen will nichts mit der Abstiegsfrage zu tun bekommen, braucht die Punkte. Zuletzt sind die Echaztäler mit vier Niederlagen in Folge der gefährdeten Region nämlich verdammt nahe gekommen.