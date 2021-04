Die Deutsche Meisterschaft der weiblichen A-Jugend wurde verschlankt. Coronabedingt hat man die Gruppenphase gestrichen, geht gleich in die direkten Duelle. Im Achtelfinale bekommt es die TuS Metzingen mit der SG BBM Bietigheim zu tun. Beide Spiele steigen in rascher Folge. Am Freitag (17.30 Uhr) t...