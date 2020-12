Nach einem Sieg gegen Rumänien und einer Niederlage gegen Norwegen brachte ein Remis gegen Polen der deutschen Auswahl das Ticket in die Hauptrunde. „Es war gut, den Kopf freizubekommen und raus an die frische Luft zu kommen nach vielen Tagen im Hotel und Halle“, berichtete Maren Weigel, Rückraumspielerin der TuS Metzingen, die in den drei Fragen über die Gegner und dem Spielplan der Hauptrunde sowie die Vorrunde spricht.

Was sagst Du zur Vorrunde?

Maren Weigel: Wenn wir wüssten, woran es liegt, hätten wir die Probleme abgestellt. Gegen Polen haben wir gezeigt, dass wir in der Lage sind, ein Spiel trotz schlechtem Start über die Runden zu bekommen. Ich hoffe, wir haben zu uns gefunden.

Der Spielplan für die Hauptrunde sieht eine Pause bis Samstag vor, dann aber kommt es Schlag auf Schlag. Ein Nachteil?

Wir nehmen das, wie es kommt, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Die paar Tage zum Training können wir nutzen, um Feinheiten abzustimmen. Wir haben einen breit besetzen Kader, somit werden wir hinten raus hoffentlich auch noch die Kraft haben, wenn wir zwei Spiele in zwei Tagen bestreiten.

Wie siehst Du die drei Gegner in der Hauptrunde?

Das werden drei harte Spiele für uns. Kroatien ist die große Überraschung, sie haben gezeigt, was sie leisten können. Ungarn und die Niederlande kennen wir sehr gut. Die Niederlande haben im letzten Spiel Nervenstärke bewiesen, und haben gegen Ungarn richtig Gas geben müssen. Im ersten Spiel wird die Abwehr der Grundstein sein. Wir dürfen Ungarn nicht so viele einfache Tore erlauben und müssen unsere Schnelligkeit ausnutzen.