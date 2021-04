In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga setzte der VfL Pfullingen bei seinem Startmatch überraschenderweise gleich ein dickes Ausrufezeichen. In der Kurt-App-Halle siegten die Gastgeber gegen den favorisierten TuS Kaiserslautern-Dansenberg aus der 3. Liga Mitte sagenhaft hoch mit 34:24 (13:11) am Samstagabend, 17. April 2021. Süd-Drittligist VfL steigerte sich vor allem nach der Pause, kam immer besser ins Spiel und erreichte ein unerwartetes Ergebnis – auch dank einer Umstellung auf eine offensivere Deckung.

Mathis Roth war mit sieben Toren bester Pfullinger Werfer, für die Westpfälzer war Robin Egelhof ebenfalls sieben Mal erfolgreich.

Die Statistik der Partie VfL Pfullingen gegen TuS Kaiserslautern-Dansenberg könnt Ihr auf https://www.dhb.de/de/s/liveticker/?FMPID=57440 nachlesen. Einen ausführlichen Spielbericht und die Stimmen zum Spiel gibt´s in der montäglichen Print-Ausgabe der SÜDWEST PRESSE oder auf swpPLUS.