Die Spannung steigt, es geht in der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga ans Eingemachte: Drittligist VfL Pfullingen spielt am Pfingstsamstag, 22. Mai, um 16.30 Uhr beim HC Empor Rostock. Die Frage ist zunächst freilich, wie man die knapp 900 Kilometer an die Ostsee zurücklegen wird.

Die Flug...