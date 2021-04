Handball-Drittligist VfL Pfullingen startete bis auf wenige Augenzeugen vor leeren Rängen in der Kurt-App-Halle am Samstagabend ab 20 Uhr in die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga.

Insgesamt waren 88 Personen inklusive beider Teams und aller Betreuer, Mannschaftsärzte und Physiotherapeuten vor Ort l...