Handball-Drittligist VfL Pfullingen trainiert noch bis 18. Dezember in Kleingruppen mit je neun Spielern. Die Echaztäler gehören den Sportvereinen an, die in einer Grauzone zwischen Profi- und Amateursport liegen. Marc Breckel und Manuel Bauer legten eine Pause ein, Robin Keupp ist in Reha.„Wir...