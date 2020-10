Der TV Neuhausen möchte in der Württembergliga die Tabellenspitze behaupten. Nach einem guten Start mit zwei Siegen, will man nun den dritten in Serie einfahren.„Wir müssen diese Fehler abstellen“, hatte Neuhausens Schlussmann Marius Spitz nach dem am Ende überzeugenden 28:22-Heimsieg über...