Nachdem Handball-Württembergligist TV Neuhausen kürzlich drei Abgänge verkünden musste, gibt es nun einen Neuzugang zu vermelden. Mit Lukas Herdtner kommt ein Rechtsaußen an die Erms. Lukas Herdtner kennt den TV Neuhausen bereits.

Der 22-jährige Rechtsaußen spielte nämlich lange in der JSG Echaz-Erms und dort auch mit einigen aktuellen Spielern der Blau-Weißen zusammen. Doch zuletzt war er beim VfL Pfullingen II in der Landesliga aktiv. Auch mit dem Landesligisten von der Echaz fand Herdtner immer wieder unter den Hofbühl – allerdings als Gegner. Jetzt wechselt er von der Echaz an die Erms. „Ich bin sportlich bereit für eine neue Herausforderung in einer höheren Liga“, sagt er. Ein anderer Grund ist seine Wunschposition, weiß Neuhausens Teammanager Benjamin Schweizer: „In Pfullingen hat er eher im Rückraum gespielt, bei uns soll er wieder auf die Außenbahn.“

Und genau das kommt dem Flügelflitzer entgegen. Zwar habe ihm die Erfahrung im rechten Rückraum natürlich nicht geschadet, doch die angestammte Position auch aus der Jugend ist eben die rechte Außenbahn. „Das kann ich auch besser als Rückraum“, meint Herdnter. Und genau dort wird er gebraucht, vor allem nach dem studienbedingten Abgang von Christoph Klusch, der bisher auf der Außenbahn für Furore gesorgt hat. Jetzt soll das auch Herdtner tun. Der sagt von sich selbst, dass er „von Kleinauf nichts anderes gemacht hat als Handball.“

So ganz stimmt das allerdings nicht. Nach der JSG-Ausbildung pausierte Herdtner, widmete sich dem Triathlon. Zwar war er nicht beim Ironman auf Hawaii am Start, doch aber bei der für die Jugend ebenfalls fordernde Sprint-Distanz.

Konditionell braucht man sich um den jungen Außenspieler also keinerlei Sorgen zu machen. Ein konkretes Saisonziel, außer endlich wieder einen Handball in Händen halten zu können, hat Herdtner aktuell noch nicht. Allerdings hat er mittelfristig durchaus Ambitionen: „In den nächsten Jahren kann es schon noch eine Liga höher gehen. Das Potenzial ist denke ich auf jeden Fall in der Mannschaft.“

Und die Handballfreunde aus dem Ermstal, jahrelang durch Bundesliga und 2. Bundesliga verwöhnt, hätten sicherlich auch nichts dagegen.