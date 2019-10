So sieht es also aus, wenn ein Erstligist bei einem Fünftligisten spielt. Die TuS Metzingen siegte in der 2. Runde des DHB-Pokals in Mittelsachsen, bei der HSG Neudorf/Döbeln, mit 53:7 (26:3).

Amega und Niederwieser spielen

Einspielen wollte man sich für kommende Aufgaben, inwieweit das gelungen ist, wird sich zeigen. Auf alle Fälle war es wichtig, dass die lange verletzte Delaila Amega (Kreuzbandriss) mit an Bord war. Auch Anika Niederwieser machte nach einem leichten Einriss des Kreuzbandes in der Vorbereitung wieder erste Schritte.

Sieben Tore hatten die TusSies bereits gemacht, bevor die Gastgeberinnen in ihrem Spiel des Jahres zum ersten Mal trafen (12.). Zwei weitere waren ihnen bis Pausenpfiff vergönnt, der beim 3:26 ertönte.

Die zweite Hälfte lief toretechnisch fast identisch. Wichtig aus TuS-Sicht war Treffer Nummer 40. Kann gut sein, dass Svenja Hübner ihren Kameradinnen etwas spendieren muss (4:40, 49.). Delaila Amega könnte sich beteiligen, weil sicher auch das 50. Tor „prämiert“ werden kann.

Petersen mit zehn Toren

Simone Petersen war mit zehn Toren eifrigste Goalgetterin in Pink. Sechserpacks kamen von Marlene Zapf, Delaila Amega, Geburtstagskind Bo van Wetering und Anika Niederwieser.

Auslosung

Die dritte Runde im DHB-Pokal wird am Mittwoch, 9. Oktober, nach der Bundesligapartie zwischen der HSG Blomberg-Lippe und dem TSV Bayer 04 Leverkusen ausgelost. Gespielt wird das Achtelfinale am Wochenende, 2. und 3. November.

Das könnte dich auch interessieren: