In der Frauenhandball-Bundesliga verloren die TusSies Metzingen am Mittwochabend, den 7.10.2020, vor 300 Zuschauer in der Sporthalle Wellinghofen mit 20:25 (9:15) gegen Titelfavorit Borussia Dortmund. Beste Werferin der TusSies war Anika Niederwieser mit fünf Treffern. Auf Seiten von Dortmund traf Merel Freriks acht Mal ins Schwarze.

Spiel-Statistik