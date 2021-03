In der Frauenhandball-Bundesligadie TusSies Metzingen um Trainerin Edina Rott am Mittwochabend, den 10.03.2021, zum Topspiel bei der SG BBM Bietigheim. Die Pink Ladies mussten sich am Ende, in der altehrwürdigen Halle am Viadukt, Bietigheim mitgeschlagen geben. Beste Werferin der TusSies warmit neun Treffern. Auf Seiten von Bietigheim trafsechs Mal ins Schwarze.