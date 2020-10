In der Frauenhandball-Bundesliga verloren die TusSies Metzingen am Mittwochabend, 14. Oktober 2020, vor rund 200 Zuschauern in der Metzinger Öschhalle mit 23:25 (13:13) gegen Bayer Leverkusen. Beste Werferin der TusSies war Marlene Zapf mit elf Treffern. Auf Seiten von Leverkusen traf Fanta Keita sechs Mal ins Schwarze.