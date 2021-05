Die Rechnung ist einfach, das Endergebnis ungewiss. Zwei Spiele stehen für die TuS Metzingen in dieser Saison noch auf dem Plan. Am Samstag (18 Uhr) erwartet man zum letzten Heimspiel den SV Union Halle-Neustadt in der Öschhalle, am Dienstag nach Pfingsten (19.30 Uhr) muss die Partie bei der HSG B...