Die Rechnung ist ganz einfach. Wenn die TuS Metzingen die noch ausstehenden drei Saisonspiele gewinnt, kann ihr niemand mehr den Zugang zum europäischen Wettbewerb versperren. Und gerade deshalb ist das Spiel am Samstag in Neckarsulm so eminent wichtig. Der Tabellenvierte (38:16 Punkte) gastiert be...