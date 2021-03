Keine Überraschung in der Öschhalle. Die TuS Metzingen hat am Sonntag die Partie gegen den Tabellenletzten, die Kurpfalz Bären aus Ketsch, mit 37:24 (20:11) gewonnen. Zumindest ein bisschen konnte man sich den Frust von den pinken Seelen ballern, den die 30:37-Niederlage am Freitag gegen Boruss...