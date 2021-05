In einem Endspiel um die Plätze im internationalen Geschäft haben sich die TuS Metzingen und die HSG Blomberg-Lippe 31:31-Unentschieden getrennt. In einer packenden und rasanten Partie vergaben die TusSies in der Cruchtime ein besseres Ergebnis, als binnen einer Minute Marlene Zapf und Katarina Pa...