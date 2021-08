Es ist nicht die schönste Zeit des Jahres für Handballerinnen und Handballer. Die Vorbereitung auf die neue Saison muss aber sein und deshalb sind die TusSies derzeit ohne Murren dabei, das Programm gewissenhaft zu absolvieren, das Edina Rott mit ihrem Trainerteam ausgearbeitet hat. Tägliches Schuften bei diversen Einheiten, Testspiele und nun in an jedem Wochenende Turniere. Ende August wird man es in Brest als Krönung mit frischgebackenen O...