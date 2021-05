Nach dem Spiel gegen Halle-Neustadt kam am Samstagabend die Zeit des Abschieds bei den TusSies. Sechs Spielerinnen tragen in der nächsten Saison nicht mehr Pink. Die große Show vor ausverkauftem Haus, die man ansonsten inszeniert, musste heuer aus bekannten Gründen ausfallen. In kleinem Rahmen g...