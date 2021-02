Wer will Borussia Dortmund auf dem Weg zum Titel noch aufhalten? Am Freitag haben die Schwarz-Gelben mit dem 37:30-Sieg bei der TuS Metzingen einen weiteren Meilenstein gesetzt. 38:0 Punkte sind eine unmissverständliche Ansage. Die TuS Metzingen hat nach 14 Siegen in Folge eine Niederlage kassiert....